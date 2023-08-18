Lefkoşa'da kaza: 7 yaralı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda bugün meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Şahin Uygut (E-30) yönetimindeki RR 262 plakalı van araç ile seyrettiği sırada bulvar üzerinde bulunan fuar kavşağına geldiğinde, ana yoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yakın Doğu Bulvarı'na doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada bulvarda seyreden Brusk Kino (E-30) yönetimindeki SF 432 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve SF 432 plakalı araçta yolcu olaralı bulunan Swarnasinghe Udantha (E-24,), Wasna Priyadarshani Dissanayaka Nohottolalage (E-39), Nuwan Malaka Wijeratha Induruwage (E-34), Ayesha Jawalath Aluth Durayalage (K-32) ve Ruwanpura Sudeshi (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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