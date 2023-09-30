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Lefkoşa'da gümrüğe beyan edilmemiş 700 kilo avokado ve 150 paket sigara tespit edildi

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Polisiye Haberler

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Lefkoşa'da gümrüğe beyan edilmemiş 700 kilo avokado ve 150 paket sigara tespit edildi
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerinde dün 09.30 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 paket sigara tespit edilerek emare alındı.

Polis açıklamasında bahse konu işyeri işletmecisi Ş.D'nin (E-44) tutuklandığı kaydedildi.

-Kermiya'da kaçak avokadolar polis kontrolüne takıldı

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, dün gece 23.30 sıralarında O.K'nin (E-55) kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Rum Yönetimi bölgesinden izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş avokado meyvesi bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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