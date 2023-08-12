Lefkoşa'da bu yola dikkat

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları ile Golden Tulip hotel arasında kalan yol güzergahına kaygan bir madde döküldüğünden, söz konusu yoldaki trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak verilmektedir.
Yol temizleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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