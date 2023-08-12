banner913
banner932
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
22 0
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
87 0
 
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
126 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
62 0
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
79 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
41 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
35 0
banner964

Lefkoşa'da bu yola dikkat

banner476

banner825
Lefkoşa'da bu yola dikkat
banner971
Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları ile Golden Tulip hotel arasında kalan yol güzergahına kaygan bir madde döküldüğünden, söz konusu yoldaki trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak verilmektedir.
Yol temizleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.