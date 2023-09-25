Lefke bölgesinde küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulundu

Sahte reçete soruşturması kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3 doktor ve 3 eczacıya, 4’er gün ek tutukluluk verildi.

Polis, Lefke bölgesinde olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulurken, incelenecek 160 bin reçete olduğu açıklandı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 3 doktor N.P., M.A.S. ve G.E. ile 3 eczacı İ.T., S.S. ve G.V.A. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mannaş

Polis Çavuşu Mehmet Mannaş mahkemede, Lefke bölgesinde dün akşam olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar 50 ifade aldıklarını kaydeden Mannaş, teyit ve tekzibin tamamlanmadığını belirtti. 2018 yılından itibaren süreç zarfında 160 bin reçete olduğunu ifade eden Mannaş, Sosyal Sigortalara hızlı erişim için çalışma başlatıldığını kaydetti. Mannaş, reçete sahiplerinin; isim, soy isim, telefon numarası, eczane ve doktor bilgilerinin mevcut olduğunu söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 958 adet reçetenin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından polise verildiğini kaydeden Mannaş, zanlıların, bilgisayar ve telefonlarının emare olarak alındığını ifade etti. Tahkikatın devam ettiğini belirten Mannaş, ifadesi alınacak kişilere müdahalenin mümkün olduğunu kaydetti.

-50 ifadenin 45’inde direkt suça bağlayıcı ifadeler

Alınan 50 ifadeden, 45’inde direkt suça bağlayıcı ifadeler olduğunu söyleyen Mannaş, tahkikata genel olarak baktıklarını kaydetti. Mannaş, tahkikatın 13 Eylül’de başladığını, 21 Eylül’de son iki aylık reçetelerin gelmesiyle yön bulmaya başladığını belirtti.

Palabıyık

Savcı Senem Palabıyık da, meselenin ciddi olduğunu ve kamuoyunda infial yarattığını belirterek, mağdurun devlet tarafı olduğuna dikkat çekti.

160 bin reçetenin ciddi bir rakam olduğunu dile getiren Palabıyık, 50 ifadenin alındığına işaret ederek, sürecin layıkıyla değerlendirildiğini söyledi. Bilgisayar ve telefon gibi cihazların dataylı incelemeye verildiğini belirten Palabıyık, incelemeler başlatıldığında tanık ifadelerini doğrulamalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. Tüm zanlıların ilgili cihazların içeriğini bildiğini belirten Palabıyık, zanlıların duruma etki etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Lefke'de bulunan 26 çöp torbası ilacın söz konusu meseleyle bağlantısı olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken Palabıyık, sürecin layıkıyla değerlendirilmesi için süre verilmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir meselenin 1-2-3 gün içinde çözülemeyeceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Palabıyık, kamu menfaati için kişilerin özgürlüğüne sınırlama getirilebileceğini belirtti. Soruşturmayı yürüten ekibin gerekeni yaptığının altını çizen Palabıyık, ilgili tarihlerin 2018 yılına dayandığına dikkat çekerek, 2018’de başlayan sürecin 3-4 gün içinde içerisinde bitmeyeceğini kaydetti.

Söz konusu suçun hep birlikte işlendiği göz önüne alındığında, tutuklanacak kişiler, yapılan incelemeler, emareler olduğunu dile getiren Palabıyık, insan üstü bir çalışma

Zanlıların avukatları ise, tek tek iddialarını ortaya koyarak, tutukluluk talebine itiraz etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise, karar öncesinde duruşmaya ara verdi. Bilgeç aranın ardından kararı okudu. Bilgeç, zanlıların 4’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.