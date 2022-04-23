Kuyumcuya silahlı saldırı

Lefkoşa Surlariçi’nde ‘Lapis Kuyumculuk’ isimli mağaza kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken iş yerinin camı hasar gördü

Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri önceki akşam kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir el ateş açıldı.Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.Çevredeki kamera görüntülerine maskeli bir yaya tarafından dükkana ateş edildiğinin görüldüğü de olay yerinden edinilen iddialar arasında yer aldı.Polis, saldırgan ya da saldırganları bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.