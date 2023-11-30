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Kundaklamaya iki yıl hapis

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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi görürken, odasını ateşe veren Uygar Altay, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi

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Kundaklamaya iki yıl hapis
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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görürken, odasını ateşe verip, kundaklama suçu işleyen Uygar Altay hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Yargıç, sanığın avukatının müvekkilinin psikoz hastası olduğunu, 10 kez yatılı tedavi gördüğünü, ayrıca hastanede oluşan hasarın tazmin edildiğini söylediğini aktardı. Yargıç hasar giderilse dahi bunun suçun vahametini ortadan kaldırmadığını belirtti. Başkan, “Hastanenin tümü yanabilirdi, hastalar zarar görebilirdi. Potansiyel zarar düşünüldüğünde sanığın işlediği suçun vahameti gözler önüne seriliyor” dedi. Başkan sanığın psikoz olmasına rağmen ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair doktor raporu olduğunu belirtti.
Yargıç, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
 
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