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Kumyalı-Pamuklu ana yolunda takla atan aracın sürücüsü yaralandı

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Kumyalı-Pamuklu ana yolunda takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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Kumyalı - Pamuklu ana yolunda köprü korkuluklarına çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre yolun birinci kilometresinde, Hamid Zağlul (E-64), yönetimindeki LT 840 plakalı araçla Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Zağlul, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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