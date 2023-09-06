Kumarhanede 2 milyon kazanan Ersalan’a 20 bin TL ceza

KKTC vatandaşı olduğu halde kumarhaneye giren ve burada oynadığı oyunlar sonrası 2 milyon 262 bin TL para kazanan Mustafa Ersalan, 20 bin TL para cezasına çarptırıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde suç gelirini aklama suçlamasından yargılanan Mustafa Eraslan 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yargıç, Şans Oyunları Yasası uyarınca KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin yasak olduğunu, bu suç işleyenlere 2 yıl hapis ya da bin euro para cezası verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Yargıç, sanık Mustafa Eraslan’ın yasa dışı olan bir fiil işleyerek, 28 Ağustos 2019 tarihinde Lefkoşa Merit’e giriş yaptığını, 7 saat oyun oynadığını ve toplam 2 milyon 262 bin TL kazandığını açıkladı.

Yargıç, kumarhane yetkililerinin sanıktan vergi adı altında 271 bin TL kesinti yapıp, geriye kalan bir milyon 994 bin TL’yi sanığa verdiklerini söyledi. Yargıç sanığın söz konusu paranın küçük bir kısmını harcadığını, geriye kalan kısmına ise “Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket” suçundan dolayı el konulduğunu belirtti. Yargıç, sanığın suç işleyerek kumarhaneye giriş yaptığını, bu nedenle casinoda kazandığı paranın suç geliri olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın bu parayı alarak, suç gelirini aklama suçunu işlediğini kaydetti.

Sanığın daha önce kumarhaneye giriş suçundan yargılandığını, bu suçtan para cezası aldığını vurgulayan Yargıç, sanığın paranın büyük bir kısmını harcamamış olmasını, kumarhaneye giriş suçundan para cezasıyla kurtulmasını değerlendirdiklerini belirterek, öncül suçtan hapis cezası almayan sanığa bir fırsat daha vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyledi. Yargıç, sanığı kara para aklama suçundan 20 bin TL para cezası ödemeye mahkum ettiklerini söyledi.

Yargıç, Merit Lefkoşa çalışanları hakkında “yetkileri olmadığı halde devlet adına vergi kesmelerinden, KKTC vatandaşının casinoya girişine izin vermelerinden” dolayı soruşturma açılmasına emir verdi.

Yargıç, ayrıca sanığın kazandığı paranın Maliye’ye aktarılmasına da emir verdi.

