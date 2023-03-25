banner913
banner932
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
8 0
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
10 0
 
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
30 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
17 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
13 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
11 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
25 0
banner915

Küçük Roma'nın ölüm nedeni açıklandı

banner476

banner825
Küçük Roma'nın ölüm nedeni açıklandı
banner931
Polis Basın Subaylığı, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma Öztiryaki’nin (E-3) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Roma Öztiryaki dün 17.45 sıralarında ikametgahlarının avlusu içerisinde bulunduğu sırada kaybolmuş, yapılan aramalar sonucu cansız bedeni avlu içerisindeki, içerisinde su bulunan betonarme su deposu içerisinde bulunmuştu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.