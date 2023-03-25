Küçük Roma'nın ölüm nedeni açıklandı

Polis Basın Subaylığı, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma Öztiryaki’nin (E-3) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Roma Öztiryaki dün 17.45 sıralarında ikametgahlarının avlusu içerisinde bulunduğu sırada kaybolmuş, yapılan aramalar sonucu cansız bedeni avlu içerisindeki, içerisinde su bulunan betonarme su deposu içerisinde bulunmuştu.
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