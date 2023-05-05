Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm

Lefkoşa'da 23 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır, bir evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Muhamedkhır’in öldüğü anda evde bulunan beş kişi tutuklandı. Evde yapılan aramada ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hap bulunurken, tutuklanan bir zanlının vajinasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı toplam 60 adet hap ele geçirildi

Lefkoşa'da önceki gün saat 14.00 sıralarında, evinde rahatsızlanan 23 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir hayatını kaybetti. 112 ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.Şüpheli ölüm meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Fulya Cihan Tamer, Sevda Bektaş, Hasan Awad Hasan Elawad, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.Polis, 03.05.2023 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa'da, K.Kaymaklı bölgesi Yumru Sokak Mehmet Salih 1 Apartmanı Kat 2’de yer alan konut içerisinde misafir olarak kalmakta olan 23 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır’in ani olarak rahatsızlandığını ve olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini belirtti.Polis, aynı gün olay mahallinin ziyaret edildiğini ve olay mahalline gidildiği zaman Muhamedkhır’in bulunduğu oda içerisinde zanlı Fulya Cihan Tamer, zanlı Sevda Bektaş, zanlı Hasan Awad Hasan Elawad, zanlı Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve zanlı Ayman Kamal Sayed Ahmed'in de söz konusu evde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.Polis, yine oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan 1 adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.Polis, aynı gün zanlı zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest müzekkeresi ile tutuklandığını söyledi.Polis, aynı gün zanlı Fulya Cihan Tamer’in derdest emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına sakladığı yine ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını ve söz konusu hapların nerden bulunduğunun araştırılması gerektiğini söyledi.Polis, mütevvefaya bir otopsi yapılacağını ve yapılacak olan otopsi sonucunda meselenin başka suçlara evrilme olasılığı olduğunu söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.