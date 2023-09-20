Kübra’nın yardım çığlığını kimse duymadı

Evinde hunharca bir cinayete kurban giden Kübra Aydın’ın yardım çığlığını kimse duymadı. Otopside Aydın’ın vücudunda 18 bıçak yarası tespit edilirken, talihsiz kadının öldürülmeden önce ciddi şekilde darp edildiği ortaya çıktı

Ülke gündemi 15 Eylül tarihinde hunharca katledilen Kübra Aydın cinayeti ile sarsılmıştı.Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Aydın’ı acımadan katleden katili 38 yaşındaki Emrah Yılmaz, cinayetin ardından intihar ederek kendi hayatına da son vermişti. Cinayet ülke genelinde geniş yankı uyandırırken, katil Emrah Yılmaz’ın intihar etmesi tüm soruları yanıtsız bıraktı.Aydın ve Yılmaz’ın cesetleri Geçitköy-Kayalar yolu üzerinde deniz kenarında uçuruma yuvarlanarak parçalanmış bir araç içerisinde bulunmuştu.Cinayetin perde gerisinde, kan donduran detaylar ortaya çıktı.AYDIN’IN EVİNE GİTTİ, DEHŞET SAÇTIMüşteri temsilcisi olarak özel bir şirkette çalışan 37 yaşındaki Kübra, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından Haspolat’ta kaldığı evinde acımasızca öldürüldü. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; 14 Eylül akşamı Aydın’ın kalmakta olduğu daireye giden Emrah Yılmaz, önce genç kadını ciddi şekilde darp etti. Gözü dönmüş katil, savunmasız kadını darp ederek etkisiz hale getirdikten sonra hızını alamayarak defalarca bıçak darbeleriyle katletti. Geç saatlerde Aydın’ın cansız bedenini kullanımındaki araca koyan Emrah Yılmaz, kendi ailesini arayarak cinayeti işlediğini itiraf etti. Yılmaz’ın ailesi hem Lefkoşa hem de Girne Polis Müdürlüğü’ne ihbar yaptı ama her şey için çok geçti.18 BIÇAK DARBESİEmrah Yılmaz ve Kübra Aydın’a Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından otopsi yapıldı.Gazetemizin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; genç kadını ev arkadaşı teşhis etti. Otopside Aydın’ın vücudunda 18 bıçak yarası tespit edilirken, bıçak darbelerinden sadece bir tanesinin öldürücü olduğu da ortaya çıktı. Kan donduran cinayette, talihsiz kadının öldürülmeden önce ciddi şekilde darp edildiği de otopsi esnasında tespit edildi.CENAZELERİ GÖNDERİLDİKübra Aydın’ı öldürdükten sonra kullanımındaki aracı uçuruma süren ve hayatına son veren Emrah Yılmaz’ın cenazesi 17 Eylül Pazar günü memleketine gönderildi. Aydın’ın cenazesi de önceki gün öğle saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi morgundan teslim alınarak, memleketine gönderildiği öğrenildi.