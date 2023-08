Kredi kartı dolandırıcılığında bankacı da tutuklandı

İşyerinde post cihazı ile kredi kartı sahiplerinin bilgisi olmadan mail order sistemi ile 3 milyon 617 bin 166 TL parayı şirketin hesabına aktarmakla suçlanan İsmet Koca’nın işlemlerine yardımcı olduğu ileri sürülen banka memuru Orsan Ülgener tutuklandı. İki zanlının birbirlerine başkalarına ait birçok çek resmi gönderdikleri ortaya çıktı

Cihangir’deki işyerinde bulunan post cihazı ile kredi kartı sahiplerinin bilgisi olmadan mail order sistemi ile 3 milyon 617 bin 166 TL parayı şirketin hesabına aktardığı gerekçesiyle tutuklanan İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd yetkilisi İsmet Koca’nın işlemlerine yardımcı olduğu ileri sürülen banka memuru Orsan Ülgener tutuklandı.

Zanlı Ülgener dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru, 23 Temmuz-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Cihangir’de meydana gelen "suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket etmek”, “bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak”, “sahte resmi belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini" suçları ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, Orsan Ülgener' in 10 Ağustos 2023 tarihinden beri poliste tutuklu bulunan İsmet Koca ile Koca' ya yabancı şahıslara ait kart bilgilerini ve şifrelerini sağladığına inanılan şahıs ile birlikte hareket ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, İsmet Koca' ya ait cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede, Orsan Ülgener ile halen aranmakta olan şahıs arasındaki whatsapp görüşmelerinin ekran görüntüleri olduğunu açıkladı.

Polis, İsmail Koca tarafından mail order işlemi yapıldıktan sonra, aranmakta olan şahsın, Koca’nın parayı çekmeden önce, bankada çalışan zanlının yanına gitmesini sağladığını açıkladı.

Polis memuru, İsmet Koca’nın da zanlının yanına gittiğine dair çalıştığı bankanın fotoğrafını çekip aranmakta olan şahsa gönderdiğini söyledi. Polis, ayrıca bu meseleden ayrı Orsan Ülgener' in komisyonluk karşılığı İsmet Koca’dan imzalı boş çek yaprağı tedarik ettiğini ve birbirlerine de kırdırılmak üzere ileri tarihli başkalarına ait birçok çek resmi gönderdiklerini ifade etti. Orsan Ülgener aleyhine “finansal kiralama factoring finansman şirketleri ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasasına aykırı hareket suçu” ile ilgili de soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde Koca’dan temin etmiş olduğu çekleri başka bir şahsa verdiğini, bu çeklere karşılık İsmet Koca’ya komisyonluk karşılığı 900 TL’yi ya kendisinin ya da çekleri verdiği şahsın havale gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada ise çalıştığı bankadaki ofis masasının altında bulunan çöp tenekesinde komisyonluk karşılığı alındığına inanılan 3 adet çek yaprağı fotokopisi bulunarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının tefecilik yaptığı, ayrıca aranmakta olan şahıs ile bağlantısı olduğu yönünde tanık ifadesi temin edildiğini açıkladı.

Polis, "suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket etmek”, “bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak" suçları ile ilgili olarak aranan 3 kişinin Girne’de tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs ve emare olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.