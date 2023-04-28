Korkunç kaza: 3 yaralı

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde kamyonun traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 09:40 sıralarında, Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde, Merdan NURGELDİYEV (E-25), yönetimindeki UN 288 plakalı kamyon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet SAÇAR (E-81) yönetimindeki HE 631 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine çarpmasıyla yaşandı.Çarpmanın etkisiyle her iki araç sağ yan kısımları üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Mehmet SAÇAR ile UN 288 plakalı kamyon sürücüsü Merdan NURGELDİYEV ve kamyonda yolcu olarak bulunan Muhammet Nebil ASLAN (E-31) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.