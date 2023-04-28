Girne’de 27 yaşındaki sürücü, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce yol kenarındaki bir işletmenin duvarına, ardından da köprü bariyerlerine çarparak durabildi

Girne’de Kurtuluş Caddesi'nde önceki gece saat 23.00 sıralarında dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü 27 yaşındaki Oğuzhan Uğuz Temur ve araçta bulunan 18 yaşındaki Viktoriia Kozlova, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kaza, Temur’un yönetimindeki JK 823 plakalı salon araç ile batı istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzeyinde bulunan bir işletmenin duvarına ve ardından köprü bariyerlerine çarpmasıyla gerçekleşti.

Hastanede yapılan tedavisinin ardından Temur acil serviste, Kozlova ise beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

