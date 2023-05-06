Gazimağusa – Lefkoşa anayolunun Güvercinlik kavşağında dikkatsizce anayola çıkan araç, anayolda seyreden TIR’la çarpıştı. Çarpışma sonunda TIR’ın arkasındaki konteyner, aracın üzerine düştü

Güvercinlik kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.Kaza dün saat 09:30 sıralarında, Güvercinlik köyü yolunda meydana geldi.32 yaşındaki Elçin Alıkan, yönetimindeki ST 086 plakalı araç ile Güvercinlik köyü istikametinden Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu istikametine doğru seyrettiği sırada Güvercinlik kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayolda Lefkoşa’ya doğru dikkatsizce seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini indirmeyen 58 yaşındaki Ömer Karakuş yönetimindeki TRJ 410 plakalı TIR araçla çarpıştı.Çarpışma sonucu TIR’ın arkasındaki dorsede taşınmakta olan konteyner, bağlı bulunduğu yerden koparak yola düştü.Yolda kontrolsüzce sürüklenen konteyner, ST 086 plakalı aracın ön kısmına ve yolun dışında bulunan çelik bariyere çarparak durdu.Kaza sonucu yaralanan ST 086 plakalı araç sürücüsü Elçin Alıkan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.