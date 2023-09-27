Emlak Dünyası’ndaki patlamanın zanlısı Murat Şerifoğlu, kaçma ihtimali olduğu ve benzer suçlar işlediği gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Mahkemede söz alan zanlı, suçsuz olduğunu iddia edip “Komploya kurban gittim” dedi

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu olguları aktararak, 8 gün ek süre talep etti. Polis, eski eşiyle ilişki yaşadığı, oğlu ile görüşmesini istemediği gerekçesiyle Hasan Efe’nin işletmecisi olduğu Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında Emlak Dünyası isimli iş yerine plakası sökülmüş bir motosiklet ile giderek, iş yeri önüne bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama meydana geldiğini söyledi. Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin. Çocuğum benim kırmızı çizgimdir” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının tutuklandığını ve 4 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 21 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının hem Lefkoşa’daki hem de Başpınar bölgesinde ara ara gittiği evde arama yapıldığını kaydetti. Polis, zanlının Başpınar bölgesindeki evinde yapılan aramada güvenlik kaydı cihazı ve olayda kullanılan motosikletin koçanlarının bir kısmı yanmış bir şekilde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise patlatıcı maddede kullanılan piller bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayda kullanılan motosikletin 1 Eylül 2023 tarihinde Güneşköy’de çalınan motosiklet olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis çavuşu, zanlının evinde bulunan kayıt cihazında aracından inip eve giderken, elinde olayda kullanılan motosikletin evraklarının olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Polis, 1-5 Eylül tarihleri arasında 5 günlük kamera görüntülerinin temin edilerek, incelendiğini söyledi. Polis, kamera görüntülerinde zanlının olaydan sonra van araçla Güzelyurt istikametine giderken ve aracın yan koltuğunda kask varken görüldüğünü söyledi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde kaskı kendisine kuzeninin verdiğini söylediğini ancak kuzeninden yapılan soruşturmada böyle bir kaskı olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, ayrıca van aracın kapılarının yarı açık olduğunu, muhtemelen motosikletin taşındığını, zanlıdan izahat istendiğinde, Başpınar’daki komşusundan jeneratör aldığını ve onu depoya götürdüğünü anlattığını ancak komşusunun olaydan bir buçuk ay önce jeneratörü verdiğini ve 2 gün sonra geri aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının Hasan Yılmaz isimli şahıstan 9 bin TL karşılığında benzinlemiş gübre satın aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, taş ocaklarının patlatılmasında kullanılan patlayıcı madde haline getirilen gübreyi neden aldığına dair zanlıdan izahat istendiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde gübreyi eniştesi için aldığını ancak eniştesinin verdiği ifadede zanlıdan gübre almadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının tasarrufunda Despara marka güneş gözlüğü tespit edildiğini, ifadesinde gözlüğün kendisine ait olduğunu ancak yapılan soruşturmada Güneşköy’den çalınan motosikletin kasasındaki güneş gözlüğü olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, motosikletin sahibinin verdiği bilgi üzerine Akay optikten araştırma yaptıklarını, güneş gözlüğünün seri numarasına baktıklarını ve motorun sahibine ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, Emlak Dünyası’nda zarar ziyan tespiti yapıldığını, 4 bin dolar tutarında tamir masrafı ödendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, 2011 ve 2017 yıllarına ait patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçlarından sabıkası olduğunu belirtti.

Polis, zanlının GKYR vatandaşı olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı da, husumetin devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde yine suç işleyebileceğini ya da yargılamadan kaçabileceğini ifade etti.

Zanlının avukatı ise tutuklu yargı talebine itiraz etti. Savunma, zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Daha sonra zanlı tanık kürsüsüne çıkarak, savunma yaptı. Suçsuz olduğunu iddia eden zanlı komploya kurban gittiğini ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır ve uzun süreli hapis öngördüğünü, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

