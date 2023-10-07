Kişmir’in davası ertelendi

Gazeteci Ali Kişmir, yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle mahkemeye çıkarıldı, dava 27 Ekim’e erteledi. Kişmir’in avukatı Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, davanın hukuki temeli olmadığını söyledi

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, yazdığı bir makaleden dolayı hakkında açılan dava nedeniyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, Kişmir’in 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve davanın 27 Ekim Cuma güne ertelenmesine karar verdi.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’e 10 yıla kadar hapis cezası öngören ceza davası açılması talep ediliyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Dizdarlı Ergüden huzurunda görüşülen dünkü davada, Kişmir’i Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avukat Cansu N. Nazlı temsil etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Dizdarlı Ergüden, Kişmir’in 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması kararını vererek davayı 27 Ekim Cuma'ya erteledi.

Davayı bazı milletvekilleri, siyasi parti temsileri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, basın mensupları, Kişmir’in ailesi ve vatandaşlar da takip etti.

ESENDAĞLI

Ali Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basına açıklama yaparak, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yapılan oturumda yargıcın 30 bin TL kefalet senedi imzalanması ve davanın 27 Ekim Cuma güne ertelenmesi kararını verdiğini söyledi.

Esendağlı, dün ilk soruşturma aşamasının yapıldığını, tanıkların Kaza Mahkemesi'nde dinleneceğini ve daha sonra da davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne aktartılıp aktarılmayacağına karar verileceğini belirtti.

Davanın hukuki temeli olmadığını düşündüklerini söyleyerek, geri çekilmesi gerektiğini görüşünü dile getiren Esendağlı, bu çerçevede duruşma başlamasını beklemediklerini, davada ısrarcı olunup olunmayacağının ileriki günlerde görüleceğini kaydetti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ NÖBETİ

Öte yandan önceki akşam Ali Kişmir’e destek amacıyla Bağımsızlık Yolu tarafından organize edilen Bu Memleket Bizim Platformu tarafından desteklenen “İfade Özgürlüğü Nöbeti” eylemi düzenlendi. Mahkeme önünde yer alan eylem davanın başlangıç saatine kadar sürdü.

Eyleme, CTP milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilmeyen siyasi partiler, sendika ve sivil toplum örgütleri, sanatçılar, gazeteciler, vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların yapıldığı eylemde, ifade, düşünce ve fikir özgürlüğünün önemi vurgulandı; Ali Kişmir'e destek belirtildi. Eylem sırasında hazırlanan sahnede çeşitli sanat performansları sunuldu.

