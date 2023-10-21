İskele bölgesi köylerinden Kilitkaya'ya ateş düştü.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında, Kilitkaya köyünde, Değirmenyolu Sokak üzerinde, 40 yaşındaki kadın P. Ö., kullanımındaki ZT1951T plakalı araç ile evin avlusuna girdiği sırada, avlu içerinde bulunan çocuğu 2 yaşındaki Teyan HAFIZ 'a aracı ile çarptı. Olayda ağır şekilde yaralanan Teyyan HAFIZ, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.. Soruşturma devam etmekte.
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