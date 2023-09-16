banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
11 0
Hükümetten özel sektöre prim desteği
Hükümetten özel sektöre prim desteği
15 0
 
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
17 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
48 0
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
23 0
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
29 1
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
51 0
banner964

Keserle yaralamaya bir yıl hapis

banner476

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi keserle yaralayan Mohamed Roshdy Mohamed’e bir yıl hapis cezası verildi

banner974
Keserle yaralamaya bir yıl hapis
banner971
Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsın başına keserle vurup yaralanmasına neden olan Mohamed Roshdy Mohamed  bir yıl hapse mahkum edildi.
Sanık, 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Mamülcüoğlu Pastanesi’nde kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışma yaşadığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına keser ile vurarak başında bir santim genişliğinde bir kesi oluşmasına neden olmuştu.
Dünkü mahkemede kararı okuyan yargıç, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak maddi sorunlardan dolayı okulu bıraktığını, 29 Kasım 2019 yılından, yakalandığı gün olan 19 Mayıs 2023 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Yargıç, sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.