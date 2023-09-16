Keserle yaralamaya bir yıl hapis

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi keserle yaralayan Mohamed Roshdy Mohamed’e bir yıl hapis cezası verildi

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsın başına keserle vurup yaralanmasına neden olan Mohamed Roshdy Mohamed bir yıl hapse mahkum edildi.

Sanık, 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Mamülcüoğlu Pastanesi’nde kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışma yaşadığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına keser ile vurarak başında bir santim genişliğinde bir kesi oluşmasına neden olmuştu.

Dünkü mahkemede kararı okuyan yargıç, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak maddi sorunlardan dolayı okulu bıraktığını, 29 Kasım 2019 yılından, yakalandığı gün olan 19 Mayıs 2023 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Yargıç, sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



