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Kendisiyle Türkiye'ye dönmek istemeyen kadını darp etti

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Lefke’de aşırı alkollü Hüseyin Aksoy, kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle birlikte kaldığı kadını darp etti

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Kendisiyle Türkiye'ye dönmek istemeyen kadını darp etti
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Lefke’de, önceki akşam saat 21:00 sıralarında, birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 42 yaşındaki Hüseyin Aksoy, 268 miligram alkol içki tesiri altında olduğu sırada, 40 yaşındaki isminin baş harfleri F.A olan kadına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Hüseyin Aksoy tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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