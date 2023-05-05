Kayıtsız aracın plakasını değiştirip sigortalattı

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirmek için plakasını değiştirerek sigortalattığı aracın, ne güneyde ne de kuzeyde kaydının olmadığı ortaya çıkan Sergey Maskaev isimli Rus tutuklandı

Sahte Davranışla Kayıt Temini suçundan tutuklanan zanlı Sergey Maskaev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı Sergey Maskaev’in "Sahte Davranışla Kayıt Temini" meseleleri ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.04.2023 tarihinde saat 17.30’da Güney Kıbrıs’ta sakin 31 yaşındaki Rus uyruklu işletmeci Sergey Maskaev’in kullanımında bulunan ve henüz yasal kayıdı bulunmayan BMW 5.23 d marka salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, üzerine 2014 model Mercedes-Benz A Class marka salon araca ait olan KU14YFS numaralı plakayı takıp, Capital İnsurance isimli Sigorta Şirketinde görevli çalışanlara sahte davranışla kendi aracının plakası olduğunu beyan edip bir aylık sigorta çıkarttığını anlattı

Polis, zanlının 30.04.2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde alınan bilgi üzerine Metehan Kara Giriş Kapısından GKRY’ye çıkış yapacağı bir sırada tespit edilerek yapılan soruşturmada tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aracın da emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu aracın GKRY’de yasal bir kaydının olmadığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Motorlu Araçlar Mukayyitliği'ne kaydının yaptırılmadığı, söz konusu aracı kendisine bir arkadaşının getirdiği, tasarrufunda sadece gümrük ve rıhtım belgelerinin olduğu ve bunu bildiği halde KKTC'ye söz konusu araç ile geçmek için Capital Insurance isimli sigorta şirketine aracın üzerinde takılı olan KU14YFS numara ve harfleri üzerinden bir sigorta çıkarttırdığını sözlü olarak beyan ettiğini anlattı.

Polis, söz konusu emare aracın GKRY'ye yurt dışından getirilmesine ilişkin gerçekte bir gümrük kaydının bulunup bulunmadığı, motorlu araçlar kaydının olup olmadığı, geçerlilik arz eden bir sigorta poliçesine sahip olup olmadığı ve gerek GKRY gerekse KKTC sınırları dahilinde resmi kamu yollarında yasal olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, yine söz konusu aracın gerçekte hangi İngiliz plakası altında kayıtlı olduğunu yönelik bir tahkikat yapılması gerektiğini söyledi. Polis, söz konusu aracın çalıntı olup olmadığı ve GKRY'de bu beyana ilişkin soruşturma altında olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, piyasa değeri 35.000 Sterlin yani 856 bin Türk Lirası civarında olan söz konusu aracın neden ve niçin GKRY'de kayıt yaptırılmaksızın bu şekilde KKTC'ye getirildiği, sigorta şirketinin aracın koçanını görmeksizin neden araca resmi bir sigorta poliçesi düzenlediği konusunda salimiyet içeren bir tahkikat yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Polis, bu safhada alınması gereken ifadeler, temin edilmesi gereken belgeler bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde bu hususlara olumsuz yönde etkileyeceğinden ötürü ve bu iddiaların araştırılması için zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

