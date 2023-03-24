Kayıp çocuk

Ozanköy bölgesinde yaşayan Öztiryaki ailesinin çocuğu olan Roma isimli çocuk akşam üzerinden beridir kayıp.

Polisten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Bugün ​saat 17.45 sıralarında, Ozanköy'de sakin Roma ÖZTİRYAKİ (E-3)'nin ikametgahlarının avlusu içerisinde bulunduğu sırada kayıp olduğu polisin bilgisine getirilmiştir. Kayıp çocuğun bulunabilmesi için polis ekipleri ve ailesi tarafından aramalar sürüyor.

Öte yandan konuyla ilgili Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şu paylaşımı yaptı:

Ozanköy bölgesinde resimde gördüğünüz ROMA isimli çocuğumuz saat 18.00’den beri kayıptır.

Konu hakkında herhangi bir bilgisi olan ltf bizimle iletişime geçsin.

Ozanköy bölgesinde, Bellapais çemberine yakın ev veya işyerinde sokağı gören kamerası olan herkes, saat 18.00-19.30 arasını tarasın.

Resimdeki çocuğumuzu arıyoruz