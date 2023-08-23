Kavşağa dikkatsiz giren sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda bu sabah İnönü köy yolundan gelerek çembere dikkatsiz giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah saat 07:30 sıralarında, İnönü köy yolu boyunca, kuzey istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki kadın Aşkın ÖZYÜREKLİLER, yönetimindeki SM 453 plakalı araç ile yolun sonunda bulunan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 39 yaşındaki erkek Orçun ÇAKIR yönetimindeki MU 417 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmaya müteakiben SM 453 plakalı araç yol içerisinde tavan üzerinde devrildi. Kaza sonucu yaralanan SM 453 plakalı araç sürücüsü Aşkın ÖZYÜREKLİLER kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu oldu.