banner913
banner885
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
6 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
7 0
 
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
9 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
12 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
9 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
banner915

Katil zanlısı 3 ayı aşmamak koşuluyla cezaevine gönderildi

banner476

Zehie Helin Reessur'un cinayet zanlısı Sefer Buğra Alltuntaş, 3 ayı aşmamak koşuluyla cezaevine gönderildi.

banner825
Katil zanlısı 3 ayı aşmamak koşuluyla cezaevine gönderildi
Zehie Helin Reessur'un cinayet zanlısı Sefer Buğra Alltuntaş, 3 ayı  aşmamak koşuluyla cezaevine gönderildi.
 
Yargıç Şevket Gazi, İskele Kaza Mahkemesi’nde huzuruna  çıkarılan zanlıyı, poliste tutuklu kalmasına gerek bulunmadığı ve tahkikatın devam ettiği gerekçeleriyle 90 günü aşmamak koşuluyla cezaevine gönderdi.
 
Soruşturma Subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemede verdiği  ifadede, zanlının iki kez verdiği gönüllü ifadesinde olayları itiraf ettiğini,  pek çok emare toplandığını ve cep telefonlarının incelemeye alındığını anlattı. Kara, tahkikatın devam ettiğini, zanlının Poliste tutuklu bulundurmasına gerek kalmadığını belirtti ve cezaevine gönderilmesini talep etti.
 
Zanlının avukatı Yünsal İlhan da tahkikatın tamamlanmasi için zanlının cezaevine gönderilmesine itirazı olmadığını belirtti.
 
Yargış Gazi de tahkikatın devam ettiği ve  zanlının Poliste tutuklu kalmasına gerek görülmediğinden zanlıyı, 3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderdi.
 
Katil zanlısı cinayetin işlendiği 25 Ocak'ta güneye geçmiş,  Güneyde tutuklanan zanlı KKTC polisine teslim edilmişti. 16 yaşındaki Reessur İskele'de 25 Ocakta bir inşaatta ölü bulunmuştu.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.