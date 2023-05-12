Karanlık Eller Tetikte

Doğanköy’de polisin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan paralar ele geçirildi. Baskın yapılan evde 67 yaşındaki Bülent Tüge, polisleri öldürmek maksadıyla silahının tetiğine bastı ancak şans eseri silahın ateşlenmemesi üzerine kaçmaya çalıştı. Zanlı ile birlikte iki kişi daha tutuklandı

Girne’de önceki akşam hareketli saatler yaşandı.

Doğanköy’de bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair alınan ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “Tetik Operasyonu” adından bir operasyon gerçekleştirildi.

Biri kadın, üç zanlının tutuklandığı operasyonda 67 yaşındaki Bülent Tüge’nin üzerinde ve konu ikametgah içerisinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 506 gram ağırlığında hintkeneviri(skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet öğütücü, 23 adet canlı mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 25.285 TL, 250 ABD Doları, 360 Sterlin ve 325 Euro ele geçirildi.

Operasyon esnasında narkotik polisine silah çeken 67 yaşındaki Bülent Tüge, “Kıpırdamayın kaybedecek hiçbir şeyim yok” diyerek polisleri öldürmek maksadıyla silahının tetiğine bastı.

Şans eseri silahının ateşlenmemesi üzerine kaçmaya çalışan Tüge, kendisini durdurmaya çalışan polis mensupları ile boğuştu.

Makul güç kullanılarak gözaltına alınan Bülent Tüge’nin tasarrufundaki tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 9 adet canlı mermi ise emare olarak alındı.

Olayla ilgili Bülent Tüge yanında Mehmet Ali Özdoğan ve Leyla Özdoğan adlı kişiler de tutuklandı.

