Kanında uyuşturucu tespit edildi

Girne-Lefkoşa anayolundaki kazada iki kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in kaza anında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı



Girne-Lefkoşa anayolunda 2 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed dün yine mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kaza anında zanlının 22 promil alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

