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“Kan vermekten korktum, arkadaşımdan rica ettim”

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Oturma izni için kan vermesi gereken şahıs, kan vermekten korktuğu için arkadaşından, kendisi adına vermesini istedi, hastane görevlisi durumu fark edince her ikisi de tutuklandı

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“Kan vermekten korktum, arkadaşımdan rica ettim”
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Bir belgede adı geçenin kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklanan zanlılar Sait Atasever ve Gökhan Küçükaçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Güneş, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Sait Atasever ve zanlı Gökhan Küçükaçar’ın Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi.
Polis, 14 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Verme Odası içerisinde, Lefkoşa'da sakin 26 yaşındaki Gökhan Küçükacar’ın arkadaşı olan İskele'de sakin 38 yaşındaki Sait Atasever’in kan vermekten korktuğu gerekçesiyle teşviki üzerine oturum iznine başvurması vermek için Sait Atasever'e ait 403 638 732 62 numaralı TC ve kimlik kartını görevli memura göstererek başkasının kimliğine bürünüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini belirtti.
Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.
Polis, Sait Atasever'e ait barkod bulunan 3 adet kan alma tüpüne emare olarak el konulduğunu söyledi. Polis, aynı gün zanlıların gönüllü ifade vermek istediklerini belirtmeleri üzerine zanlılardan gönüllü ifade temin edildiğini anlattı. Polis, zanlı Sait Atasever’in gönüllü ifadesinde özetle; Oturum izni almak için kan vermesi gerektiğini ancak kan vermekten korktuğunu ve kan verirse sağlık sorunları yaşayacağını bu sebeple arkadaşı olan Zanlı Gökhan Küçükaçar'dan kendisi adına kan vermesini istediğini ve zanlı Küçükaçar’ın da bu teklifi kabul ettiğini, kimliği hastane görevlisine verdiğinde durumun anlaşılarak görevliler tarafından polise haber verildiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlı Gökhan Küçükaçar’ın da vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bu durumu teyit ederek Zanlı Sait Atasever'in kan vermekten korktuğu için kendisinden, adına oturum izni başvurusu için kan vermesini istediğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söylediğini anlattı. Polis,  tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki zanlı Sait Atasever’in tutuklu, çalışma izinli olan zanlı Gökhan Küçükaçar’ın mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlı 2’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
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