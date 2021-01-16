Kamyonetin altında kaldı

Hamitköy’de takoz üzerinde bulunan çift kabin aracı tamir etmek için altında çalışan 33 yaşındaki Ahmet Alaçam, aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Alaçam’ın durumu kritik





Hamitköy’de dün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, 33 yaşındaki Ahmet Alaçam ağır yaralandı.

Sırdaş Sokak’ta bir aracı tamir ettiği sırada ağır yaralanan Alaçam’ın tedavisi sürüyor.

Kaza 12.15’te meydana geldi. Ahmet Alaçam, takoz üzerinde bulunan çift kabin bir aracı tamir etmek için altında çalıştığı sırada aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Ahmet Alaçam’ın hayati tehlikesi bulunuyor.

