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Kadına şiddetin bedeli 4 bin 500 TL

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Lefkoşa’da tartıştığı kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden avukat Mehmet Kaptan Bensen, 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı

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Kadına şiddetin bedeli 4 bin 500 TL
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Lefkoşa’da, aralarında ‘temizlik’ nedeniyle başlayan tartışma sonucu kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden avukat Mehmet Kaptan Bensen aleyhindeki karar açıklandı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş huzurunda yargılanan sanık Mehmet Kaptan Bensen aleyhindeki karar, suçlarını kabul etmesi üzerine sonuçlandı.
Sanık Bensen dava sonucunda 4 bin 500 TL para cezasına çarptırılırken,  2 yıl süre ile sulh ve sükunu koruyacağına, iyi ahlak sahibi olacağına dair 15 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Sanık Mehmet Kaptan Bensen 14 Nisan 2020 tarihinde, saat 20.00’de Marmara bölgesindeki evinin salonu içerisinde aralarında temizlik yüzünden çıkan tartışma neticesinde kız arkadaşını ciddi şekilde darp etmişti.
 
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