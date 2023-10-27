Kaçak yaşayan hamile kadın cezaevine gönderildi

Polise giderek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen Nijeryalı kadının 390 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi. Hamile olduğunu söyleyen zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen Nijeryalı Beuaty Alexcander ülkede kaçak olduğu anlaşılınca tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 1 Ekim 2022 tarihinden beri 390 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde hamile olduğunu, ülkesine dönmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç da, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

