İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün saat saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından yapılan kontrol sonucunda tespit edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.