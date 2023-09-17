İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından yapılan kontrol sonucunda tespit edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

