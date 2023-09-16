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İşlemediği suç kalmadı

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Uyuşturucu, mülke tecavüz, darp, sirkat, geceleyin ev açma ve kasti hasar suçlarından yargılanan Cengiz Deniz, 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi

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İşlemediği suç kalmadı
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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan Cengiz Deniz hakkındaki dava sonuçlandı. Sanık 6 yıl hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanığın 148 gram centetik cannabionid türü uyuşturucu madde tasarrufu, mülke tecavüz, darp, sirkat, geceleyin ev açma ve kasti hasar suçlarından yargılandığını ve tüm davalardan suçlu bulunup, mahkum edildiğini açıkladı. Yargıç, sanığın Mehmet Dikmen’e ulaştırması için Pembe Kamkam’a 148 gram bonzai verdiğini açıkladı.  Yargıç, sanığın babasının evine izinsiz girerek, aracını, cep telefonunu aldığını ve ona engel olmak isteyen babasını iterek, darp, geceleyin ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarını işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın babasının şikayetçi olmadığını ancak bu durumun işlenen suçların vahametini ortadan kaldırmadığını belirtti. Yargıç, sanığın Lefkoşa’da Ayşe Kamkam’a ait aracın üzerine benzin dökerek, yaktığını ve 20 bin TL zarar vererek, kasti hasar suçunu işlediğini açıkladı. Yargıç, sanığın maddi zararı karşıladığını ancak bunun da suçun vahametini ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Yargıç, ana dava olan uyuşturucu davasına konu olan türün bonzai olduğunu, bu maddenin ölüme yol açtığını ve tehlikeli olduğunu belirtti. 
Yargıç, bu nedenle 148 gram bonzainin azımsanmayacak bir miktar olduğunu belirtti.
Yargıç, sanığın daha önce 3 kez mahkum olduğunu ancak ıslah olmadığını belirtti ve bu hususu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirdi. Yargıç, sanığın suçunu kabul etmesini, 7 yaşında bir çocuğunun bulunmasını lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Yargıç, şu an 34 yaşında olan sanığın ilk kez 23 yaşındayken hapse girdiğini belirterek, cezaevlerinin genç suçluları ıslat etmede kifayetsiz kaldığını söyledi.
Yargıç, tüm davaları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 
 
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