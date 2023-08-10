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İskele’de çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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İskele’de çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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İskelede bu sabaha yakın bir eğlence mekanında çıkan kavgada İngiltere’den babasının tedavisi için Ada’ya gelen 33 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, mekanın güvenlik görevlileri tarafından başından aldığı darbeler sonucunda öldürüldü.
Olay saat 03:30 sıralarında İskele Long Beach'de Noyanlar'a ait Breeze adlı discoda meydana geldi.
Breeze Club önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu güvenlik görevlisi M.Y.(E-26), kasten Hüseyin Mavideniz’in başına defalarca yumruk vurarak öldürdü.
Olayın ardından söz konusu şahıs tutuklandı.

Hüseyin Mavideniz‘in öldürülmesiyle sonuçlanan kavga sonrası, Mavideniz’in kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’ne gelen öfkeli yakınları, Acil Servis’deki camları kırdı, ortalığı dağıttı.
Polis hem hastanede hem de olayın yaşandığı eğlence mekanında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Aile yakınlarının acil servise akın etmesi sonrasında Hüseyin Mavideniz’in öldüğünün açıklanmasından neticesinde yakınları Acil Servis’te olay çıkardı.
 
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