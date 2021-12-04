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İskele'de iş kazası: 1 ağır yaralı

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İskele'de iş kazası: 1 ağır yaralı
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İskele’de dün inşaatın birinci katında tahta kalıbın üzerinde çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine  düşen isminin ilk harfleri Ş.A.(E-51) olan kişi ağır yaralandı. 

Polisten verilen bilgiye göre, Ş.A. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, bahse konu şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.

GİRNEDE BIÇAKLA YARALAMA 

Girne’de gece 03.00 sırlarında Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, isminin baş harfleri F.C. olan alkollü olduğu belirtilen 32 yaşındaki bir adamın, bıçakla 29 yaşındaki isminin baş harfleri S.K. olan bir adamı kolunun iç kesiminden ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Yaralı şahsın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığı, saldırganın ise tutuklandığı ifade edildi.

DİAKİTE’NİN ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Girne Antik Limanı kale arkası kısımda denize düşerek yaşamını yitiren Mohomed Lamine Diakite’nin (E-20) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin suda boğulma olduğu tespit edildi.

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