İskele Belediyesi'nden Ağıllar bölgesi için acil yardım çağrısı

İskele Belediyesi yaklaşık 2 saat önce başlayan ağıllar köyünün dağlık bölgesindeki yangına müdahale için bölge halkından yardım istedi:

İskele Belediyesi'nden yapılan yardım çağrısı şöyle:

Ağıllar Köyü’nün dağlık (Kantara) kesiminde çıkan yangını 2 helikopter ve 1 uçakla söndürme çalışmaları devam etmektedir. Su tankeri olan vatandaşların da, Ağıllar Köyü yolunu kullanarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları önemle rica olunur.