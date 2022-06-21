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İskele Belediyesi'nden Ağıllar bölgesi için acil yardım çağrısı

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İskele Belediyesi'nden Ağıllar bölgesi için acil yardım çağrısı
İskele Belediyesi yaklaşık 2 saat önce başlayan ağıllar köyünün dağlık bölgesindeki yangına müdahale için bölge halkından yardım istedi:
İskele Belediyesi'nden yapılan yardım çağrısı şöyle:
Ağıllar Köyü’nün dağlık (Kantara) kesiminde çıkan yangını 2 helikopter ve 1 uçakla söndürme çalışmaları devam etmektedir. Su tankeri olan vatandaşların da, Ağıllar Köyü yolunu kullanarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları önemle rica olunur.
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