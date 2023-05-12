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“İş bilmezlerin kurbanı oldum”

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“İş bilmezlerin kurbanı oldum”
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Mağusa’da, “kendisine yanlış tedavi uyguladığı” gerekçesiyle, Op. Dr. Sadrettin Tuğcu’yu vücudunun 4 yerinden bıçakla ağır yaralayan ve önceki gün yeniden mahkeme huzuruna çıkartılarak 8 gün tutukluluk emri temin edilen Çağan Ertuna’nın yeni ifadeleri ortaya çıktı. 
Fibromiyalji ve anksiyete teşhisi olduğunu söyleyen Ertuna, “2018’den beridir bana kasıtlı işkence yapılıyor. Devletin hiçbir kurumu söylediklerimi kale almadı. Bu sürede hastalığım ilerledi. İnsan olarak hıncımı bu şekilde aldım. Suçumu inkar etmiyorum. Doktoru ben bıçakladım. İş bilmezlerin iletişimsizliğinin kurbanı oldum. Psikolojik rahatsızlıklarım tetiklendi. Hijyen koşullarından uzak nezarette mağdur ve muhtacım. Polisi görünce ölüm korkusu yaşıyorum, beni serbest yargılayın” ifadelerini kullandı.   
 
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