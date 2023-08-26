İnönü’de yaralama

Polisiye haberler…

İnönü’de bir şahsı bıçakla yaralayan Ş.D. (E-43) tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün sabah saat 02.20 civarında İnönü’de, Ş.D.(E-43), 154 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kendisine “telefonda küfür ettiği” gerekçesiyle konuşmaya gelen N.M.’nin üzerine tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişi güzel sallayarak, adı edileni sağ el avuç içerisi ile parmaklarından yaraladı.

Olayda yaralanan N.M. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Ş.D. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de ciddi darp

Girne’de, T.K. (E-53) birlikte yaşadığı kadın arkadaşı K.S'yi , aralarında çıkan tartışma sonucu darp etti ve bir dişinin kırılmasına sebep oldu. T.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlıklar

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir garajda çalışan E.B.’nin (E-34), iş yeri içerisinde araba parçası satış bölümünde satışa sunulan bir adet su termostatını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli’de, Belediye Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın otopark alanı içerisinde park halinde bulunan bir araç üzerinde monteli akü, başka bir araç içerisinden ise bir adet hard disk ile 15 TL nakit para çalındı. Meseleler ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen D.I.A. (E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kapama saatine riayetsizlik

Lefkoşa’da faaliyet gösteren mekanlarında yapılan kontroller neticesinde, dört iş yerinin kapama saatine riayet etmediği, bir iş yerinin ise yetkili makamdan müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Trafik denetimleri

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1506 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 136’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 312 araç sürücüsü rapor edilirken, 30 araç trafikten men edildi ve 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

