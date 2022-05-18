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İnönü'de çalındı, Limasol'da bulundu

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İnönü'de çalındı, Limasol'da bulundu
Mehmet Erbil Taşer isimli bir kişinin geçtiğimiz Cumartesi günü İnönü’deki evinin önünde duran ‘'GK 081'' plakalı Mitsubishi Strada markalı arabası çalınmıştı.
Arabası çalınan Mehmet Erbil Taşer'in arabası Limasol’da bulundu.
Facebook hesabı üzerinden paylaşım yapan Taşer, arabasının bulunduğunu duyurarak şu açıklamayı yaptı:
''ARABAM LİMASOLDA BİR KAPI CAMI KIRIK OLARAK BULUNDU. Camı kırıp direksiyonun altından düz kontak yapmışlar. İki kesimin polis teşkilatı gerekli işlemleri yaptıktan sonra alabileceğim. Buna da şükür.umarım failler de yakalanır da benzer olaylar yeniden olmaz.''
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