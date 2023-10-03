İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis

Güney Kıbrıs’tan gönderilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri kuzeyde dağıtan Oğuzhan Yıldız’a beş yıl, Şahin Çepik’e ise 6 yıl hapis cezası verildi

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye gönderilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’da dağıttıkları tespit edilen Oğuzhan Yıldız ve Şahin Çepik hakkında karar açıklandı, Yıldız 5 yıl, Çepik 6 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, toplumda uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kararı okuyan Yargıç, sanıkların Kıbrıs’ın güneyinde Fikret Kuşo’nun gönderdiği, yüklü miktarlardaki uyuşturucu maddeleri kuzeyde paketlere ayırarak, Lefkoşa’da belirli noktalara bırakıp, kimliği tespit edilemeyen şahıslara ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Yargıç, sanıkların uyuşturucuyla ilgili düzenli olarak whatsapp üzerinden Kuşo’ya bilgi verdiklerini ifade etti.

“SANIKLAR PROFESYONELCE HAREKET ETTİ, UYUŞTURUCUNUN YAYILMASINA NEDEN OLDU”

Yargıç, sanıkların profesyonelce ve organize bir şekilde hareket ettiklerine değindi.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplumu, özellikle gençleri tehdit ettiğini bildirdi.

Sanıkların uyuşturucunun yayılmasına neden olduklarını belirten Yargıç, böylesi bir suç işleyene hoşgörü ile yaklaşılamayacağını belirtti.

Yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık Yıldız’ın sabıkasız olduğunu ifade eden Yargıç, sanık Çepik’in ise benzer suçtan sabıkası olduğunu, 2019 yılında 4 ay hapse mahkum edilmesine rağmen ıslah olmadığını dile getirdi.

Yargıç, diğer yandan sanıkların suçlarını ve davalarını kabul ettiklerini, genç olduklarını ifade ederek, bu hususları lehlerine değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanık Yıldız’ı 5, sanık Çepik’i ise 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan 2023 tarihinde saat 12.20 sıralarında Güzelyurt -Lefkoşa anayolu üzerinde rutin kontrol yaptıkları esnada, 22 yaşındaki Oğuzhan Yıldız’ın kullanımındaki ve 24 yaşındaki Şahin Çepik’in yolcu olarak bulunduğu PV 629 plakalı araçta arama yapmıştı.

Şahin Çepik’in üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri ve 15 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunmuş, her iki sanık da tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada sanıkların, Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahsın yönlendirmesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine 570 gram ağırlığında hintkeneviri ile 125 gram ağırlığında kokain ithal ettikleri tespit edilmişti.

