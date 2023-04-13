İki kardeş tutuklandı

Alayköy’de bir inşaattan 60 metre uzunluğunda, 37 kilo bakır kablo çalan ve çaldıkları kabloları bir iş yerine satan iki kardeş tutuklandı

Alayköy’de yapımı devam eden bir inşaatta, merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli toplam 60 metre uzunluğundaki bakır borular, kırılarak oldukları yerden söküldü ve çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 53 yaşındaki Jasim Uddin Palan ve kardeşi 42 yaşındaki Masbah Uddin Palan M.U.P. tutuklandı.

Söz konusu kişilerin çaldıkları bakır boruları Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 8 bin 360 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Sirkat, Kasti Hasar, Sahtekarlıkla Kredi Temini suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Jasim Uddin Palan ve Masbah Uddin Palan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Tekin, 08.04.2023 tarihlerinde, saat 19.30 raddelerinde Alayköy’de Enes Teke’ye ait PGC Catering. Co. Ltd isimli yapımı devam etmekte olan inşattan merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli, toplam 37 kilo bakır kabloların Jasim Uddin Palan ve kardeşi Masbah Uddin Palan tarafından kırılarak hasara uğrattıktan sonra yerlerinden sökülüp parçalanarak toplam 37 kg bakır boruları/Haspolat’da faaliyet gösteren Asbuzu hurda alım satım şirketine 8.360 TL karşılığı sattıklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada 30 kg parçalanmış bakır boruların bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı 1 Josim Uddın’in gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

