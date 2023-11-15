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İki bisikletliye çarpan sürücü alkollü çıktı

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Lefkoşa - Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarparak, yaralanmalarına neden olan ve kaza yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan Nijerya uyruklu İbrahim Olamilekan Awoyode’nin tutuklandığı saat olan 12.30’da 195 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, yaralılardan Berkal Volkan’ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun kritik olduğunu bildirdi

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İki bisikletliye çarpan sürücü alkollü çıktı
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Lefkoşa - Girne anayolunda önceki sabah iki bisiklet sürücüsüne çarparak, yaralanmalarına neden olan İbrahim Olamilekan Awoyode mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Emine Çıkaran mahkemede olguları aktardı.  Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde  06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne ana yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi. Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil serviste, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.
Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün VM 220 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki İbrahim Olamilekan Awoyode olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını, zanlının 195 promil alkollü çıktığını söyledi. Polis, zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini aktardı.
Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca ağır yaralı olan şahsın durumunun değişebileceğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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