İç çamaşırında 75 gram uyuşturucu ile geldi

Havaalanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Mağusa'da sakin 36 yaşındaki Ziya Burcin Erbay’ın iç çamaşırında 75 gram Methamfetamine türü uyuşturucu ele geçirildi





Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan 36 yaşındaki zanlı Ziya Burcin Erbay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 14.06.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından KKTC Hava Limanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Mağusa'da sakin 36 yaşındaki zanlı Ziya Burcin Erbay’ın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının iç çamaşırı içerisine apış arasına gizlenmiş naylona sarılı 35 gram ağırlığında diğer paketi yine naylon parçasına sarılı 40 gram ağırlığında olmak üzere iki paket halinde toplam yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, zanlının tutuklandığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 14.06.2022 tarihinde Gaziantep'te daha önceden tanıdığını, uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği ve ismini İbo olarak bildiği bir şahıstan 11 500TL karşılığında 75 gram olarak aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddelerin bir kısmını kendisi kullanacağı bir kısmını ise müşteri bulması halinde satışını yapacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

