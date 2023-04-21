Hırsızlıktan aranıyordu

Evinde bir bankaya ait iki kaşe bulunması üzerine tutuklanan Wayne Vugo Ngwenya’nın, aynı zamanda hırsızlıktan da arandığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da tasarrufunda bankaya ait mühür bulunarak tutuklanan zanlının ev açma sirkat suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, 18 Nisan 2023 tarihinde 22.00-22.35 saatleri arasında Gönyeli’de sirkat meselesi ile ilgili olarak zanlının kaldığı evde bir arama gerçekleştirildiğini ve bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti. Polis, evrak sahteleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını belirtti.

Polis memuru yapılan ileri soruşturmada zanlının 31 Aralık 2021 – 02 Ocak 2022 tarihleri, 14:30-12:00 saatleri arasında, Gönyeli’de S.P’ye ait ikametgahın yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 40000 TL nakit parayı konu ikametgahın balkon kısmında bulunan alüminyum camı açarak girip sirkat ettikten sonra ikametgahın giriş kapısından çıktığını söyledi. Polis zanlının ayrıca yine Gönyeli’de, S.P’ye ait ikametgahın yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 120000 TL nakit parayı konu ikametgahın balkon kısmında bulunan alüminyum camı açarak girip sirkat ettikten sonra ikametgahın giriş kapısından çıktığını söyledi. Polis zanlının söz konusu suçları işlediğine dair gönüllü ifade verdiğini bölgede faili meçhul kalan başka olayların da araştırılacağını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğundan soruşturma maksatlı zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

