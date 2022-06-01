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Hırsızlığa iki buçuk yıl hapis

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Lefkoşa’da bir evden 9 bin 200 TL değerinde eşya çalan Hüseyin Kurkmaz’a iki buçuk yıl hapis cezası verildi

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Hırsızlığa iki buçuk yıl hapis
 
 
Lefkoşa’da bir evden 9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çalan sanık Hüseyin Kurkmaz’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Kurkmaz’a 2 buçuk yıl hapis cezası verildi.
2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde isminin baş harfleri A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz, hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, konu ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avize, cep telefonu, yüzük gibi eşyaları sirkat etmişti.
 
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