Hırsızlığa 2’şer yıl hapis

Haspolat’ta hırsızlık yapan Hüseyin Kılınç ve İhsan Kılıç, 2’şer yıl hapis cezasına mahkum edildi

Haspolat’ta meydana gelen "müstahdem tarafından sirkat ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından yargılanan Hüseyin Kılınç ve İhsan Kılıç 2’şer yıl hapis cezası aldı.

Yargıç, Haspolat'ta Pastelli Home isimli şirketin deposundan aynı döşemeci ustası olarak çalışan Hüseyin Kılınç’ın, İhsan Kılıç ile birlikte çalışmakta olduğu Pastelli Home LTD’ye ait olan ortalama toplam değeri 52 bin 765 TL olan 10 adet 5’lik kuş tüyü sünger, 30 adet 1’lik sünger, 20 adet 3’lük eko sünger, 27 adet 14’lük ve 12’lik süngeri, 5 teneke Sefox marka yapıştırıcı, 25 adet Interbond marka hızlı yapıştırıcı, her biri 10 kilo olan 4 adet boncuk elyafi, 6 rulo elastik kolonu 5 adet koltuk 3 mekanizmasını, 4 kutu 10’luk koltuk zımba telini, 1 paket 8’lik tuğra iplik marka fitili, 1 paket 10’luk fitil, 17 adet 5mm'lik döşeme süngeri, 4 paket koltuk düğmesini, 2 balya mukavvayı, sirkat ettiklerini söyledi.

Yargıç, sanıkların ayrıca 20 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Pınar Oto Döşeme isimli iş yerine sirkat edilen ve toplam değeri 13 bin 765 TL olan 4 teneke Sefox marka yapıştırıcıyı, 25 adet Interbond marka hızlı yapıştırıcıyı, her bir 10 kg olan 2 adet boncuk elyafi, 4 rula elastik kolonu, 5 adet koltuk mekanizmasını, 2 kutu 10'luk koltuk zımba telini, 1 paket 8’lik Tuğra marka iplik fitilini 1 paket 10’luk fitili, 17 adet 5 milimlik döşeme süngerini, 4 paket koltuk düğmesini, 2 balya mukavvayı sahte davranışla kendilerine ait olduğunu söyleyerek 10 bin TL karşılığında satarak “Sahtekarlıkla Para Temini” suçunu işlediklerini aktardı.

Yargıç, İhsan Kılıç’ın 17 Mart 2023 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Karaca Mobilya’ya arkadaşı Hüseyin Kılınç ile birlikte sirkat ettiği toplam değeri 39 bin TL olan 10 adet 5’lik kuş tüyü sünger, 30 adet 1’lik sünger, 20 adet 3’lük eko sünger, 27 adet 14’lük ve 12’lik süngeri, 1 teneke Sefox marka yapıştırıcıyı her bir 10 kg olan 2 adet boncuk elyafı, 2 rulo elastik kolonu, 2 kutu 10'luk koltuk zımba telini sirkat ettikten sonra çalmış olduğu ürünlerin arkadaşına ait olmadığını bildiği halde sahte davranışla arkadaşının ortağından ayrıldığını söyleyerek 40 bin TL karşılığında satarak “Sahtekarlıkla Para Temini” suçunu işlediğini aktardı.

Sanıkların işlediği suçların yaygın ve ağır ceza mahkemelerinin gündeminde geniş yer tuttuğunu kaydeden Yargıç, bu tür suçların işveren ile işçi arasındaki güveni sarstığını, ekonomik yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Başkan Cemaller, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları 2’er yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.