Havuza düşen bebek yoğun bakımda

Arapköy’de 1.5 yaşındaki Vladimir Grisckenko adlı bebek evinde havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren bebek yoğun bakımda. Yeniboğaziçi’nde ise denizde yüzen 80 yaşındaki Hasan Alkan, rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçirdi ve yoğun bakıma alındı



Arapköy’de evin bahçesindeki yüzme havuzuna düşen 1.5 yaşındaki Vladimir Grisckenko boğulma tehlikesi geçirdi, annesi tarafından kurtarıldı.

Küçük bebeğin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Olay dün saat 13:30 sıralarında meydana geldi.

Arapköy’de, evinin açık olan giriş kapısından dışarıya çıkan 1.5 yaşındaki Vladimir Grıshchenko, bahçede bulunan yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Grıshchenko, annesi tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, Çocuk Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Yeniboğaziçi’nde 80 yaşındaki Hasan Alkan, sahilden yaklaşık 40 metre içeride yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay önceki gün saat 12:00 sıralarında meydana geldi.

Yeniboğaziçi’nde bir otelde müşteri olarak bulunan Hasan Alkan, sahilden yaklaşık 40 metre içeride deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçirdi. Alkan, görevli cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, otel sağlık görevlisi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



