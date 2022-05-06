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Havalimanı'nda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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Havalimanı'nda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Polis, Ercan Havalimanı’nda dün gerçekleştirdiği Son Yolculuk Operasyonu’nda 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sonucu 38 yaşındaki kadın A.K. tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Son Yolculuk Operasyonnda KKTC’ye giriş yapan A.K.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. 

Bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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