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Havalelerin şifreleri, cep telefonunda tespit edildi

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Yurtdışında yaşayan birçok bankadaki 30 kişiye ait banka kartlarıyla şüpheli işlem yapılarak 243 bin TL’nin Kemal Buba’nın hesabına yatırılmasıyla ilgili tutuklanan Murat Altun’un cep telefonunda, gelen havalelerin şifreleri tespit edildi

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Havalelerin şifreleri, cep telefonunda tespit edildi
 
Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 30 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine tutuklanan Murat Altun teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu, olayla bulguları aktardı. Davulcu, zanlı Murat Altun’un Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Murat Altun’un, zanlı Kemal Buba’nın 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 - 06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait Creditwest Bank nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay” isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt dışındaki birçok bankalardaki 30 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan hesaba gelmesini sağladığını söyledi.
Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu anlattı.
Polis, zanlı Murat Altun’un gelen havalelerin şifreleri ile tasarrufunda kart bilgileri ve şifrelerinin cep telefonunda tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Murat Altun’un 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz  tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
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