Hastanede taciz iddiası

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Hasan İlgililer adlı kişi, bir kadın güvenlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen “Cinsel taciz” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan İlgililer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç,

zanlı Hasan İlgililer’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın şahsı oda içerisinde

oda içerisinde kalçasını sıkmak suretiyle taciz ettiği gerekçesi ile aleyhine yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak 3 Nisan 2023 tarihinde zanlıya ulaşıldığını ve Lefkoşa Adli Şube’ye gelmesi sağlanarak derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının konu ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının tahkikat maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

