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Güzelyurt'ta gece yarısı korkutan kaza

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Güzelyurt'ta gece yarısı korkutan kaza
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Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında araç tavanı üzerine devrildi…
İrfan Nadir Bulvarı üzerinde, NU 778 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bahse konu araç kaldırımı çevreleyen bordür taşlarına çarparak devrildi.
Kaza sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tahkikat Şube ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı.
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