Güzelyurt'ta gece yarısı korkutan kaza

Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında araç tavanı üzerine devrildi…
İrfan Nadir Bulvarı üzerinde, NU 778 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bahse konu araç kaldırımı çevreleyen bordür taşlarına çarparak devrildi.
Kaza sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tahkikat Şube ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.